У військовій частині на Миколаївщині застрелився 22-річний призовник

На Миколаївщині застрелився 22-річний військовослужбовець строкової служби. Основна версія трагедії – самогубство.

Про це повідомив відділ комунікації ГУ НП у Миколаївській області.

«Повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови надійшло до поліції 8 липня вночі. Потерпілий був доставлений до лікарні з військової частини, розташованої у Вознесенському районі, та невдовзі помер у медичному закладі», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії - самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з'ясовують слідчі.

Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», як того вимагає процедура у подібних випадках. Процесуальне керівництво по справі здійснює військова прокуратура.

Слідчі дії тривають.

Фото: novosti-n.org