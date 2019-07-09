На Донеччині відновили подачу води

На рівні Президента та уряду було прийнято низку рішень, які дозволили розв'язувати проблему, пов’язану із відновлення водопостачання на Донеччині.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

“Нарешті нам вдалось почати відновлювати водопостачання Донбасу. На рівні Президента та уряду було прийнято низку рішень, які дозволили вирішити цю життєво важливу для людей проблему. Дякую за роботу Володимиру Кістіону, Ігорю Насалику, Миколі Чечоткіну та Едуарду Кругляку”, - написав Гройсман.

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Він розраховує на те, що вже за декілька годин люди на Донбасі будуть з водою.

Як повідомляв Укрінформ, на Донеччині через порив на магістральному водоводі Другого донецького водопроводу, призупинено подачу води до Костянтинівки і на 50% обмежено подачу води до Дружківки і Краматорська.