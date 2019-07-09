На Сумщині не вистачає коштів на ремонт доріг

На Сумщині склалася непроста ситуація з ремонтом доріг.

Про це під час апаратної наради в Сумській ОДА повідомив перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Сумській області Сергій Овчаренко.

«Служба автомобільних доріг отримує дуже мало коштів на утримання доріг... Десятки років йшло недофінансування дорожньої галузі і з кожним роком ми втрачали сотні кілометрів шляхів. До того ж великогабаритний транспорт завдає значної шкоди як старим, так і нещодавно збудованим дорогам. Коштів на ремонти не вистачає. Тому ми вчергове звертаємось до всіх місцевих бюджетів, аграріїв, промисловців і закликаємо взяти участь у співфінансуванні», - зазначив Овчаренко.

Начальник управління інфраструктури Сумської ОДА Володимир Дудченко нагадав, що у 2019 році на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сумської області передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 573,3 млн. гривень. Це на 25% коштів більше, ніж у минулому році.

За його словами, станом на 1 липня виконані ремонтні роботи або ще знаходяться у стадії виконання по 21 дорозі. Всього у 2019 році планують виконати поточний середній ремонт на 39 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та 51 вулиці і дорозі комунальної власності у населених пунктах області. Решту доріг будуть ремонтувати протягом серпня-жовтня.