Житомир отримає 30 млн грн субвенції з держбюджету на будівництво плацу спорту

Житомир отримає 30 млн грн субвенції з державного бюджету на будівництво палацу спорту, для якого вже розробили проєктно-кошторисну документацію.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

«Згідно цього розподілу наше місто має отримати 30 мільйонів гривень на будівництво палацу спорту, який планують побудувати на Старому бульварі поряд з міським парком із можливістю проводити різні змагання, а також концерти та виставки», - зауважив начальник міського управління капітального будівництва В’ячеслав Глазунов.

Майбутній палац спорту розрахований на 3000 місць.

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Загалом Кабінет міністрів затвердив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на будівництво палаців спорту у 5 містах, серед яких і Житомир.