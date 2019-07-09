На Запоріжжі помідори "горять" від спеки - ціни зросли у два-три рази

Спека та зливи зіпсували врожаї на Запоріжжі. Відтак ціна найпопулярніших овочів зросла у два-три рази. Найгірша ситуація з томатами, які "горять" від спеки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформ.

На запорізьких ринках томатів достатньо, але ціна - “кусається”. Найдорожчі помідори на Критому ринку - привезені з Червоногригорівки, селища міського типу у Нікопольскому районі. Ціна за кілограм - 55 — 60 гривень.

“Горять помідори. Через таку спеку вони стають дерев’яними зсередини. Потім їх накрили зливи, нічні температури значно впали. Томати люблять теплу погоду, але не спекотну. Ті, що вирощували без нітратів, і ті, що не попеклись, продаємо дорого — від 35 до 60 гривень”, - пояснює продавець.

Помідори на ринку Запоріжжя / Фото: Звонарьова Ольга, Укрінформ

Свої овочі на запорізький ринок привозить і жіночка-підприємець з Дніпропетровської області. Себе просить не фотографувати, але товар залюбки показує. Каже, що вже продала кілька ящиків помідорів, залишилось ще трохи.

“Дощі пройшли, помідори у воді стоять. Вночі температура впала - їм це не подобається, а вдень знову спека — вони погоріли. В мене було небагато томатів. Тому я встигла їх швидко реалізувати”, - розповідає підприємець з Дніпропетровщини. Помідори вона продавала по 30 — 35 грн за кг.

А от томати, вирощені у селі Біленьке Запорізької області торгують за ціною від 20 гривень. Ці томати не великі, мають не дуже гарний товарний вигляд, але м’ясисті. Продавці кажуть, що невисоку ціну поставили, бо хочуть розпродати товар. Мовляв, ті, що просять за томати шалені гроші, врешті-решт викинуть половину врожаю, бо купувати ніхто не буде.

Підприємці готують покупців і до високої ціни на картоплю. Пояснюють: весь врожай везуть на Західну Україну, там своєї бараболі цього року не буде. Наразі ж кіло картоплі на запорізьких ринках можна купити у середньому за 14 гривень.