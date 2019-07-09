У Львові незрячі протестують проти нового керівника підприємства
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Укрінформ
Незрячі працівники Львівського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих (УВП УТОС) протестують проти призначення директором Андрія Стегніцького, не пускаючи його на територію підприємства.
Відео з місця події розмістив у Facebook львів'янин Петро Гарасіка.
"Незрячі працівники Львівського УВК УТОС протестують проти призначення Центральним правлінням нового директора, тримаючи таким чином оборону підприємства, бо вже є неодноразові спроби рейдерського захоплення", - коментує він те, що відбувається на вул.Торф'яній біля УВП.
За його словами, новопризначений директор найняв приватну охорону і вимагає від неї "усунути існуючі перепони", які заважають йому потрапити на роботу. Гарасіка також оприлюднив скан-копію наказу за підписом Стегніцького "Про забезпечення доступу до робочого місця".
Фото: 032.ua