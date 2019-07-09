У Львові незрячі протестують проти нового керівника підприємства

Незрячі працівники Львівського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих (УВП УТОС) протестують проти призначення директором Андрія Стегніцького, не пускаючи його на територію підприємства.

Відео з місця події розмістив у Facebook львів'янин Петро Гарасіка.

"Незрячі працівники Львівського УВК УТОС протестують проти призначення Центральним правлінням нового директора, тримаючи таким чином оборону підприємства, бо вже є неодноразові спроби рейдерського захоплення", - коментує він те, що відбувається на вул.Торф'яній біля УВП.

За його словами, новопризначений директор найняв приватну охорону і вимагає від неї "усунути існуючі перепони", які заважають йому потрапити на роботу. Гарасіка також оприлюднив скан-копію наказу за підписом Стегніцького "Про забезпечення доступу до робочого місця".

Раніше на сайті ГО "Варта-1" повідомлялося, що Стегніцького призначили на посаду замість Степана Петришака, яким працівники теж були незадоволені. На нового директора люди скаржаться через те, що той "ніколи не працював із ними на заводі, не знає усіх нюансів роботи і ніколи не цікавився життям підприємства". За їхніми словами, він навіть писав скарги на підприємство, через що завод штрафували. УТОС пропонує на керівну посаду кандидатуру Савка Романа.

Фото: 032.ua