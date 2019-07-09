Луцька мерія просить закрити підприємство "Біо-Пек" - джерело нестерпного смороду

"8 липня 2019 року було підписано звернення до голови Луцької райдержадміністрації Тараса Яковлева, у якому йдеться про необхідність закриття ТзОВ “Біо-ПЕК” до з’ясування та усунення причин смороду", - йдеться у повідомленні.

У міськраді пояснили, що оскільки підприємство знаходиться на території Луцького району, рішення про його закриття належить до компетенції голови РДА.

Разом із тим секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що міською владою вжито усіх заходів для виявлення причин поширення неприємного запаху. Щоденно працює міжвідомча комісія, на засіданнях якої аналізують ситуацію, вивчають усі можливі джерела поширення смороду.

За словами директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Лариси Карп’як, з 24 червня по 7 липня серед двінків на адресу групи оперативного реагування “15-80” значно збільшилась кількість повідомлень щодо неприємного запаху в повітрі. У відділ екології для реагування передано 293 такі скарги.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Луцька міська рада звернулася до прокуратури Волинської області щодо проведення досудового розслідування у зв’язку зі скаргами мешканців Луцька на жахливий сморід, масове погіршення стану здоров’я та нестерпні умови життя та праці. Міськрада просить перевірити діяльність ТзОВ "Біопаливно-енергетична компанія" (Біо-Пек). Згідно зі зверненням, нестерпний сморід з фільтраційних полів ПАТ "Гнідавський цукровий завод", які орендуються ТзОВ "Біо-Пек", дошкуляє жителям Луцька і сусідніх сіл Гірка Полонка і Городище-1 з 2016 року, а останнім часом ситуація ще погіршилася.

Жителі міста 3 липня за кілька годин зібрали 8200 підписів на підтримку звернення до Прем‘єр-містра України, Міністерства екології та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу “БІО-ПЕК” та вирішення питання про припинення його діяльності.