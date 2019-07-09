У Дніпрі суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у жорстокому вбивстві

У Дніпрі рішенням Кіровського райсуду змінено запобіжний захід двом підозрюваним у жорстокому вбивстві 48-річного чоловіка з тримання під вартою в СІЗО на домашній арешт до початку судового розгляду справи.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Кіровського районного суду Дніпра.

«Змінити запобіжний захід для 23-річного і 26-річного жителів Дніпра клопотали адвокати. Вони надали суду документи, за якими ті позитивно характеризуються за місцем проживання. Суд задовольнив клопотання адвокатів підозрюваних», - пояснили у пресслужбі суду.

Коментуючи рішення суду, прессекретар прокуратури Дніпропетровської області Олександра Сараєва зазначила, що прокуратура наполягала, щоб підозрювані залишалися під арештом на час суду, але, відповідно до діючих законів, прокурор не може оскаржити рішення суду на стадії судового розгляду. Подати клопотання про зміну запобіжного заходу він може тільки в тому випадку, якщо підозрювані порушать режим утримання під домашнім арештом.

На рішення суду відреагував перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, написавши у Facebook.

«Гуманний суд Дніпра випустив зі слідчого ізолятору на свободу двох покидьків, обвинувачених у вбивстві людини… Все, що відбувалося, один із покидьків знімав на відео, документуючи свої злочинні дії. На жаль, життя звичайної людини наразі не коштує нічого».

Як повідомлялося, у квітні цього року 23-річний та 26-річний місцеві жителі, які працюють в IT-індустрії, побили незнайомого їм 48-річного чоловіка, мешканця Запоріжжя. Зловмисники загнали свою жертву на парапет містка, який з'єднує набережну з рестораном «Поплавок». Спершу били, а потім просто не дали йому вибратися з-за парапету й зіштовхнули в річку. Чоловік, інвалід другої групи, загинув. Все, що відбулося, молодики знімали на відео.

Випадкові перехожі, які побачили побиття чоловіка, кинулися йому на допомогу, але не встигли. Вони ж затримали молодиків до приїзду правоохоронців. Обоє нападників виявились у стані сильного алкогольного сп'яніння. Перед прибулими на місце злочину оперативниками вони почали розігрувати спектакль, стверджуючи, що нібито самі проходили повз, і не бачили, що сталося. Хтось із перехожих повідомив поліцейським, що зловмисники знімали вбивство на відео. У одного з молодиків був вилучений телефон, де знайшли те саме відео, яке й стало доказом.

За скоєне зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.