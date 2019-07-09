На Харківщині автівка в’їхала у відбійник, загинула 9-річна дівчинка

На Харківщині поліція розслідує обставини ДТП у Нововодолазькому районі, де на місці загинула дівчинка 9 років. Її сестра-близнюк та мати у лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Напередодні автомобіль Renault під керуванням 31-річного водія наїхав на огорожу на автодорозі сполученням Харків-Красноград-Перещепіно. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в авто їхала родина: батьки та дві 9-річні доньки. В результаті події жінку та одну з дівчаток з численними травмами доставили до харківської лікарні. Одна дівчинка загинула на місці аварії", - йдеться у повідомленні.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу в ГУ ДСНС в Харківській області, через те, що автомобіль врізався у відбійник, 9-річну дівчинку заблокувало між металевими конструкціями авто. Лікарі "швидкої" не змогли надати їй медичну допомогу, доки рятівники, які прибули на місце, не розрізали корпус авто пневматичними інструментами та не звільнили потерпілу. Дівчинка та мати доправлені в Харківську міську лікарню швидкої допомоги, їх стан стабільний.

Водій не постраждав.