Вітряки на Боржаві: новий глава Закарпатської ОДА створює робочу групу

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Бондаренко ініціює створення робочої групи для вивчення питання будівництва вітрової електростанції на полонинському масиві Боржава.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

“Спільним розпорядженням голови облдержадміністрації Ігоря Бондаренка та голови облради Михайла Рівіса створено робочу групу, яка детально проаналізує питання будівництва вітрової електростанції на Боржавських полонинах. Ініціював створення групи очільник ОДА І.Бондаренко” - йдеться в повідомленні.

Зі слів голови ОДА, головне завдання групи, до складу якої ввійдуть представники органів місцевого самоврядування, виконавчих органів влади, а також юристи та екологи, – провести юридичну експертизу документації на відповідність чинному законодавству і вивчити всі плюси й мінуси проєкту.

Бондаренко підкреслив, що вітає в області будь-яких інвесторів, котрі створюють робочі місця й ведуть чесний, прозорий бізнес. Однак інвестиційні проєкти ніяким чином не мають шкодити унікальній природі Закарпаття, наголосив новий очільник області.

Читайте також: На полонині Боржава створять регіональний ландшафтний парк

Як повідомляв Укрінформ, на найбільшому у Закарпатті Боржавському полонинському масиві у межах Воловецького та Свалявського районів заплановане будівництво ВЕС із 34 вітряків, які передбачено розташувати безпосередньо на Боржавському хребті. Це проєкт викликав протести в області.

6 липня в Ужгороді Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.