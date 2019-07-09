На Київщині двоє військових-контрактників згоріли живцем у авто

На Київщині о 3-й годині ранку внаслідок ДТП за участю військового автомобіля загинуло двоє солдат контрактної служби ЗСУ, водій-військовий госпіталізований.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Аварія сталася о 3-й годині ранку на 65 км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці. За попередніми даними, водій автомобіля Toyota не обрав безпечної швидкості і скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", що рухався в попутному напрямку. В результаті ДТП сталося загоряння автомобіля "Газ", де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовослужбовець шпиталізований з травмами ніг", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці дорожньої аварії працювали рятувальники, працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, медики.

Поінформовано, що 36-річного водія авто Toyota поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

“Транспортні засоби вилучені у якості речових доказів”, - додали у поліції.

Правоохоронці також зауважили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють усі обставини та причини ДТП. У рамках кримінального провадження будуть призначені усі необхідні експертизи.