На Дніпропетровщині під час демонтажу будівлі стався обвал, є загиблий

На Дніпропетровщині під час демонтажу будівлі колишньої сушарні ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Павлоградська» стався обвал конструкцій.

Про це вночі повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«Під час демонтажу вже виведеної з експлуатації будівлі колишньої сушарні співробітниками підрядної організації відкритого акціонерного товариства «Дмитротех», сталося часткове руйнування конструкцій будівлі ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Павлоградська», що по вулиці Шахтарська в селі Вербки Павлоградського району», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, за попередньою інформацією, подія виникла о 15:52. Розмір 4-поверхової будівлі 42х60 м, висота 34 м, стіни - залізобетонні плити, на час обвалу освітлення та газопостачання було відсутнє.

Внаслідок руйнування постраждала 1 особа: громадянин 1972 року народження, який у тяжкому стані з діагнозом політравма, струс головного мозку, перелом тазу, госпіталізований до реанімаційного відділення міської лікарні № 4 міста Павлоград.

О 21.30 робітниками відкритого акціонерного товариства «Дмитротех» встановлено, що зник один з працівників, який можливо знаходиться під уламками конструкцій будівлі.

О 01:48 тіло загиблого громадянина 1973 року народження виявлено собаками кінологічної служби.

Діставатимуть тіло з-під уламків рятувальники сьогодні, 9 липня, зранку.