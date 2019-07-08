Зеленський звільнив голів трьох районів на Київщині та одного - на Донеччині
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників трьох районів у Київській області та одного - в Донецькій.
Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, розпорядженням №75/2019-рп Президент звільнив Миколу Фрея з посади голови Самбірської районної державної адміністрації Львівської області.
Також звільнено Степана Буняка з посади голови Мостиської районної держадміністрації Львівської області та Володимира Ременяка - з посади голови Городоцької РДА Львівської області.
Крім того, розпорядженням №72/2019-рп звільнено Володимира Мороза з посади голови Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області.