Костянтинівка залишилася без води через аварію на водогоні
Укрінформ
На Донеччині через порив на магістральному водоводі Другого донецького водопроводу, призупинено подачу води до Костянтинівки і на 50% обмежено подачу води до Дружківки і Краматорська.
Про це 8 липня повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».
«Сьогодні стався порив на магістральному водоводі діаметром 1400 мм Другого донецького водопроводу, який обслуговує Слов'янське регіональне виробниче управління. На час проведення ремонтних робіт призупинено подачу води місту Костянтинівка. Подачу води до міст Дружківка і Краматорськ скорочено на 50%», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що о 8.00 ремонтно-відновлювальні бригади Слов'янського РПУ розпочали відновлювальні роботи, які триватимуть до закінчення ліквідації пошкодження та запуску водоводу.