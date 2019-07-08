Мера Бердянська забрала швидка зі святкування Дня ВМС

Міському голові Бердянська стало погано вчора під час урочистостей в порту з нагоди Дня Військово-Морських Сил України.

Про це сьогодні повідомили в прес-службі Бердянської міської ради.

“Володимиру Чепурному стало погано в неділю під час урочистостей в порту з нагоди Дня Військово-Морських Сил України, його забрала карета швидкої допомоги”, - йдеться у повідомленні.

За словами заступника мера Юлії Дойнової, медики надали міському голові необхідну допомогу, його стан нормалізувався. Дойнова зазначила, що її керівник почувається добре “і вже активно рветься на роботу”. Проте лікарі, за її словами, настійливо рекомендують меру залишитися на лікарняному.