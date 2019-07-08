На Дніпропетровщині зафарбували білборди трьох кандидатів

У Новомосковську на Дніпропетровщині невідомі зафарбували чорною фарбою борди кандидатів у народні депутати, які використовували для передвиборчої агітації “партійні кольори” інших партій.

Про це повідомили у прес-службі ГМ ОПОРА у Дніпропетровській області.

«5 липня на виїзді з міста Новомосковськ спостерігачі ОПОРИ зафіксували пошкоджені білборди кандидатів у народні депутати України Олімберга Бестаєва, Олега Дядика та Івана Жадана», - йдеться у повідомленні.

ОПОРА зазначає, що раніше вже фіксувала пошкодження агітаційної продукції кандидата у 38 виборчому окрузі Олімберга Бестаєва, що є керівником проектів Громадської організації «Слуга для народу», безпартійний, а до ВР йде самовисуванцем.

Олег Дядик також керівником проектів Громадської організації «Слуга для народу», безпартійний, самовисуванець. Обидва використали для своєї агітації слоган і колір партії «Слуга народу».

Іван Жадан, згідно з даними ЦВК, самовисуванець, проте на борді використано емблему політичної партії «Голос».

Фото: oporaua.org