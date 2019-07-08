В Україні через негоду без світла - понад 130 населених пунктів

Станом на ранок понеділка через складні погодні умови в Україні без електропостачання залишаються 132 населені пункти у семи областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "Станом на 7 годину 8 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська – 64, Закарпатська – 26, Сумська – 16, Тернопільська – 12, Житомирська – 8, Кіровоградська – 5, Дніпропетровська – 1", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Грози, шквали і спека: чого чекати цього тижня До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.