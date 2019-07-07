На Миколаївщині вже другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

На території полігону твердих побутових відходів КП ДОЗ «Причерномор`є» Березанського району з учорашнього дня триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"6 липня о 16:30 надійшло повідомлення про пожежу на території полігону твердих побутових відходів КП ДОЗ «Причерномор`є» Березанського району (поблизу с. Лугове). Тління та відкрите горіння розповсюдилось на площу 1 га. Пожежу спричинило порушення регламенту захоронення відходів. Загалом до гасіння залучалось 8 одиниць техніки та 27 осіб особового складу, з них 1 одиниця техніки та 11 осіб особового складу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області" - йдеться у повідомленні.

У ДСНС інформують, що тління відходів триває й досі.

"Здійснюється «проливка», але через відсутність на комунальному підприємстві справної важкої техніки затягується остаточна ліквідація пожежі. Керівниками районної ради та об’єкту вирішується питання залучення бульдозеру та тракторів", - зазначили у ДСНС.