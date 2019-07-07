У Запоріжжі тисячі плавців зі всієї країни перепливли Дніпро

У Запоріжжі відбувся масовий заплив через Дніпро - Riverman-2019. У заході взяли участь понад 1000 плавців з різних міст України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Захід проводиться другий рік поспіль. Цього року нам вдалося подвоїти кількість учасників. Сьогодні зареєстровано близько 1000 учасників з різних міст. Представлені Дніпро, Київ, Харків, Івано-Франківськ, Миколаїв, звичайно ж Запоріжжя та інші міста. Основна дистанція - 1 км і 200 метрів", - говорить організатор запливу Павло Морозов.

Спортсмени стартували з човнової станції "ДСС" (острів Хортиця), пливли на лівобережну частину міста і фінішували на Центральному пляжі.

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"Вся траса маркована, на воді чергували близько 8 рятувальних екіпажів", - зазначили організатори.

Першим Дніпро переплив професійний плавець з Кривого Рогу, член збірної команди України з плавання на відкритій воді Володимир Воронько.

"Емоції переповнюють. Брав участь у багатьох змаганнях, але такої масштабності не було. Так як я професійний спортсмен, то готувався і налаштовувався на перемогу", - розповів переможець.

Володимир - неодноразовий переможець і призер чемпіонатів України, учасник кубків світу та Європи.

Фото: Ольга Звонарьова