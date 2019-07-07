Зеленський присвоїв ім'я віце-адмірала Військово-морському ліцею в Одесі

Зеленський присвоїв ім'я віце-адмірала Військово-морському ліцею в Одесі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв ім'я віце-адмірала Володимира Безкоровайного Військово-морському ліцею в Одесі.

Відповідний указ № 494/2019 від 5 липня опубліковано на сайті глави держави.

"Присвоїти ім'я віце-адмірала Володимира Безкоровайного Військово-морському ліцею і надалі іменувати його - Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного", - йдеться в указі.

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Безкоровайний Володимир Герасимович (16. 08. 1944, м. Умань, нині Черкаська обл. – 23. 01. 2017, Київ) — український військовий і громадський діяч, кандидат військових наук, віце-адмірал, в 1993–1996 роках — командувач Військово-Морських Сил України.

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