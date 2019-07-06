В.о. голови Одеської ОДА зустрілася з делегацією НАТО

У рамках міжнародного військово-морського навчання Sea Breeze-2019 в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова провела зустріч з делегацією НАТО, очолюваною командиром 2-ї постійної військово-морської групи Альянсу Жозі Курц.

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

«Нам відомо, що в навчанні Sea Breeze-2019 беруть участь близько 30 кораблів, стільки ж літальних апаратів і понад 900 військових із різних країн. Безперечно, проведення навчання є важливою подією для усього півдня України. Дуже сподіваюсь, що наш Одеський регіон справив на вас гарне емоційне враження», - зазначила Шаталова.

Зі свого боку Жозі Курц висловила вдячність за проведення зустрічі і наголосила, що Альянс має своїх союзників в усьому світі й завжди демонструє їм свою відданість. «Під час візиту ми не тільки проводимо морські навчання, а й проводимо обмін досвідом», - підкреслила вона.

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По завершенню зустрічі обидві сторони обмінялися пам'ятними сувенірами з символікою України та США.

Фото: Одеська ОДА