На Дніпропетровщині затримали ґвалтівника і вбивцю дитини

Оперативниками поліції на Дніпропетровщині був затриманий двічі раніше засуджений чоловік, який зґвалтував та вбив 14-річну дівчину.

Про це повідомив на сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"На Дніпропетровщині оперативниками поліції вчора був затриманий двічі раніше засуджений, 1995 р.н., який вказав місце, де він зґвалтував та вбив дівчину, 2005 р.н. У вказаному ним місці в ході проведення невідкладних слідчих дій був й виявлений труп дитини", - повідомив Аброськін.

Він зазначив, що дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв.