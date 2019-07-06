Діти з прифронтового Новотошківського завдяки ООН отримали кімнату дозвілля

Кімната дитячого дозвілля «KIDS-Ландія» з’явилася на другому поверсі будинку культури селища Новотошківське Попаснянського району.

Про це інформує пресслужба Луганської ОДА.

«Ідея створити таку кімнату належить керівнику місцевої військово-цивільної адміністрації Дмитру Кондратьєву. Спеціалістами Новотошківської ВЦА було написано проект та подано його на розгляд до декількох міжнародних організацій. На допомогу прифронтовому селищу прийшли представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців», - ідеться в повідомленні.

Новотошківське отримало грант у $10 тисяч на реалізацію цієї ідеї. Ремонтні роботи здебільшого проводили місцеві жителі, що дало змогу - нехай і тимчасово - створити робочі місця.

Дизайном «KIDS-Ландії» займався місцевий будинок культури, працівники власноруч розписували стіни та навіть залучали дітей.

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У кімнаті, яка працюватиме виключно на безкоштовній основі, дітлахи постійно перебуватимуть під наглядом двох працівників будинку культури.