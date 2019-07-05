Похолодання в Україні: нічна температура впаде до +7°

У суботу, 6 липня, грози зі шквалами очікуються лише у південних та східних областях України, повітря прогріється максимально до 25°, на півдні - до 29°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Вночі в Україні, крім більшості західних областей, вдень у Криму, Приазов'ї, Дніпропетровській та східних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вітер буде західних напрямків, 5-10 м/с, у південних та східних областях під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі буде 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві та області 6 липня вночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень буде без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі становитиме 12-14°, вдень 21-23°. По області вночі стовпчики термометрів піднімуться до 10-15°, вдень до 20-25°.

Цього дня в Україні, крім більшості районів Київської, Чернігівської та Волинської областей, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У неділю, 7 липня, у Карпатському регіоні, вдень у західних, північних, центральних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, в Карпатах значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°, вдень 23-28°, на півдні 27-32°.

На початку наступного тижня, 8 липня, в Україні прогнозують короткочасні грозові дощі, у центральних, південних та східних областях місцями значні дощі, проте у західних та північних областях удень опадів не очікується. Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 16-21°, вдень 24-29°, на решті території вночі 11-16°, вдень 19-24°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с та град.

Короткочасні дощі та грози пройдуть у Києві та області вдень 7 липня та вночі 8 липня. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень 7 липня під час гроз місцями шквали 15-20 м/с та град. Температура вночі 11-16°; вдень 7 липня 23-28°, 8 липня 19-24°.

У період 9-10 липня вночі в Україні буде переважно без опадів, лише у південних областях та на Прикарпатті у вівторок місцями випаде невеликий короткочасний дощ. Вдень 9 липня в Україні, крім східних областей, а 10 липня - крім південної частини очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів 14-19°; вдень 17-23°, на півдні до 27°.

За прогнозом синоптиків, 9-10 липня вночі у столиці та області буде без опадів, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура становитиме вночі 8-13°, вдень 18-23°.

На 11-13 липня прогнозуються невеликі короткочасні дощі, грози (переважно вдень), 14-15 липня опадів не очікується. Температура вночі 8-14°, вдень 18-23°, на півдні до 26°.