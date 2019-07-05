П'ятий день протестів "Гірської": половину шахтарів підняли на поверхню

Половину з 20 учасників підземного протесту на шахті "Гірська" за наполяганням медиків піднято на поверхню.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський в Facebook.

"За рекомендаціями медиків воєнізованого гірничорятувального загону, з високим артеріальним тиском на поверхню було піднято голову профспілки НПГУ Віктора Видиша. Разом з ним на поверхню піднялися ще 9 гірників, яким медики також рекомендували вийти з шахти", - написав він.

Лисянський нагадав, що підземний протест шахтарів триває вже п'ятий день. На сьогодні в шахті знаходяться 10 гірників.

"Напруженість у трудовому колективі дуже висока", - відзначив представник омбудсмена.

У той же час, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що підняті з шахти протестувальники за вихідні відновлять своє здоров'я і знову повернуться до своїх товаришів.

Він також відзначив, що в понеділок на підприємстві відбудуться збори, на яких працівники обговорюватимуть подальші дії.

Як повідомляв Укрінформ, на шахті "Гірська" група гірників 1 липня відмовилася підніматися на поверхню на знак протесту проти відключення шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій. Люди знаходяться на горизонті 700 м. За словами профспілкового лідера Віктора Видиша, гірники вимагають надати їм гарантії того, що електроенергію на підприємстві не відключать.