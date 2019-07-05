Три ОТГ Чернігівщини отримають понад 21 мільйон на очисні споруди

Для проведення природоохоронних заходів, а саме - реконструкції каналізаційних споруд, три об’єднані територіальні громади Чернігівщини цьогоріч отримають 21,3 млн грн субвенції з державного бюджету.

Про це повідомив Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА.

"Розпорядженням Кабінету міністрів України для здійснення природоохоронних заходів у 2019 році затверджена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Варвинської селищної об’єднаної територіальної громади, Ічнянської міської ОТГ та міста Ніжин", - йдеться у повідомленні.

Кошти громадам виділятимуться на умовах співфінансування у розмірі не меншому, ніж 10% від загальної вартості проєкту.

Варвинська ОТГ отримає 8,6 млн грн на реконструкцію очисних споруд у центрі громади із впровадженням енергозберігаючих технологій. Місцевому бюджету доведеться доплатити майже 1 млн грн.

В Ічні за 3,8 млн грн(з власною доплатою в сумі понад 500 тис. грн) реконструюють каналізаційну насосну станцію.

Ніжин, який теж є центром ОТГ, отримає 9 млн грн на реконструкцію самопливного каналізаційного колектора. Співфінансування з місцевого бюджету, як і в першому випадку, становитиме близько мільйона гривень.