На Херсонщині стартував сезон кавунів

«Ранні кавуни вже збирають повним ходом на полях Херсонської області, звідки їх доставляють вантажівками по всіх куточках України», - йдеться у повідомленні.

Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Маргарита Степанова розповіла, що сьогодні кавуни з Херсонщини реалізуються на всіх великих гуртових ринках України, таких як «Шувар» (Львівська область), «Столичний (м. Київ), «Початок» (м. Одеса).

Площа посіву баштану цього року практично не збільшилась - приблизно 23 тис. га, проте валовий збір кавунів та динь цього року очікується більшим, оскільки червневі дощі сприятливо вплинули на баштанні. Врожайність кавунів у сезоні-2019 очікується в середньому на 10% вищою за минулорічну.

Наразі гуртова ціна на кавуни на українських оптових ринках становить 6-8 грн за 1 кг, відштовхуючись від якої формується роздрібна ціна з урахуванням логістичних витрат та торговельної націнки. Наприкінці липня, коли почнеться масовий збір кавунів, ціна буде значно меншою. Якщо в погодних умовах не відбудеться різких змін, то можна прогнозувати, що гуртова ціна на кавун з поля може бути на рівні до 1,50 за кг.

Щодо постачання херсонського кавуна на експорт Степанова має оптимістичні прогнози.

«Минулого року область експортувала баштан невеличкими партіями до Латвії, Литви та Білорусі. Цього року також є плани на здійснення експортних поставок регіональними виробниками», - розповіла Степанова.

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Вона зазначила, що розвитку експорту херсонського кавуна сприятиме реєстрація його географічного зазначення. Якраз зараз проходить процедура реєстрації, що здійснюються за підтримки проєкту ЄС "Географічні зазначення в Україні". Для Херсонського кавуна буде зареєстровано лейбл PGI - захищене зазначення місця походження, (protected geographical indication). Наявність зареєстрованого географічного зазначення підтверджує, що саме цей продукт, вирощений у даній місцевості, має унікальний набір якостей. Проходження всіх етапів реєстрації має завершитись до кінця 2019 року.

Інфографіка: apk-kherson.gov.ua