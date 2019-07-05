Суд перегляне запобіжні заходи двом "телефонним терористам" у Харкові

Суд перегляне запобіжні заходи двом киянам, підозрюваним у погрозах вчинити вибухи у Харкові та відпущених під заставу 1,5 млн грн кожному.

Про це повідомляє сайт Судова влада України.

“8 липня 2019 року колегія суддів розглядатиме апеляційні скарги прокурора на ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова про обрання запобіжних заходів двом підозрюваним у надсиланні неправдивих повідомлень з погрозами вчинити вибухи у місцях масового скупчення мешканців Харкова”, - йдеться в повідомленні.

За обставинами інкримінованих органом досудового розслідування подій – двоє киян з метою порушення громадської безпеки, залякування населення та впливу на вчинення дій юридичними особами, протягом травня 2019 року, через мережу Інтернет надсилали листи на електронні адреси поліції Харківщини з погрозами вчинення вибухів у місцях державних установ, торгівельних центрів та інших закладах громадського відвідування.

Органом досудового розслідування їм пред’явлені підозри за частиною другою статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду міста Харків від 30 червня 2019 року двом підозрюваним було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування – до 26 серпня 2019 року. Цими ж ухвалами слідчого судді обом підозрюваним визначено суму застави – 1 440 750 грн кожному.

2 липня обидва підозрювані вийшли під заставу. Гроші внесли їх рідні.

Самі хлопці обвинувачення не визнають. ЗМІ вони пояснили, що займаються просуванням у соціальних мережах і купують сім-картки, щоб реєструвати акаунти, тому що кожен акаунт повинен бути прив’язаний до номера.

“Ми купили картки оптом у людини, яка надає їх в оренду. Зареєстрували два акаунти з однієї сім-карти, а їх було більше сотні, і віддали сім-картки назад. Згодом з’ясувалося, що саме з орендованої сімки телефонували з погрозами вибуху, і нас зробили винними, хоча ми до цього не причетні. Ні картки, ні номеру IMEI, з якого писали листи, в нас в офісі не знайшли, але це нікого не цікавить: нас просто затримали і вивезли», — розповів підозрюваний.

За інформацією адвоката Нагорного, який захищає одного з підозрюваних, його клієнту інкримінуються події, які відбувалися з 4 по 9 травня. Це повідомлення про мінування торговельних центрів у Харкові.

Як розповів підозрюваний, повідомлення про замінування у Харкові надходять третій місяць поспіль. Перше таке повідомлення поліцейські отримали 21 квітня — у день другого туру президентських виборів. Відтоді поліцейські оглянули понад 400 об’єктів. Усі повідомлення про мінування виявилися хибними.