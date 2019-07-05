Отруєння у Коблевому: у лікарні залишається 21 дитина

Станом на 5 липня у лікарнях знаходиться 21 дитина та один дорослий, які відпочивали в дитячому закладі «Салют» на Миколаївщині.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«За зверненням директора дитячого закладу «Салют» до Березанської ЦРЛ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання до закладу направлено лікаря-інфекціоніста. Усі діти оглянуті медичними працівниками. Всього госпіталізовано 25 дітей та одну жінку у стані середньої важкості до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ та обласної інфекційної лікарні. Станом на 07:00 05 липня в лікарні залишається 21 дитина та одна жінка», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в ДСНС, 1 липня до Березанської ЦРЛ звернулися 16 дітей, які відпочивали у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Салют» з підозрою на кишкову інфекцію. А 3 липня обласної інфекційної лікарні звернулися ще 9 дітей та одна доросла жінка з підозрою на кишкову інфекцію.

Розроблено план заходів щодо локалізації та ліквідації групового захворювання. Здійснюються заходи щодо встановлення збудника інфекційного захворювання та встановлення остаточного діагнозу

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня група дітей з Хмельниччини, які прибули на відпочинок до бази відпочинку «Салют» у селище Коблево на Миколаївщині, потрапила до лікарні з кишковою інфекцією. Держспоживслужба встановила порушення санітарних вимог та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Керівника та шеф-кухаря притягнуто до адміністративної відповідальності.