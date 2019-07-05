В Одесі "замінували" суд, який оголошує вирок у справі Труханова

Колегії Малиновського суду Одеси під головуванням Сергія Черевка, що 5 липня продовжила оголошувати вирок у "справі Труханова", вдруге довелось призупинити засідання і залишити будівлю суду через перевірку правоохоронцями інформації про замінування райсуду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам повідомили, що до суду прибула група фахівців-вибухотехніків для обстеження будівлі на предмет наявності вибухівки чи вибухового пристрою, згідно з отриманим повідомленням. Оголошується перерва в засіданні суду на 15-20 хвилин", - сказав головуючий суддя Черевко.

Варто зазначити, що правоохоронці повідомили колегії про необхідність обстеження будівлі ще о 10 год. 10 хв., але суддя вирішила продовжити оголошення вироку до прибуття о 10 год. 43 хв. фахівців-вибухотехніків та кінологів.

У четвер колегія суддів встигла оголосити зміст 82 сторінок із 400 вироку райсуду, в якому детально констатовано участь у злочинній змові з метою заволодіння багатомільйонними коштами міськбюджету Одеси мера Геннадія Труханова, віце-мера Павла Вугельмана, голови депутатської комісії міськради Василя Шкрябая та керівників департаменту комунальної власності Олексія Спектора і Володимира Радіонова.

За словами судді Черевка, для оголошення всього змісту вироку колегії суддів необхідно приблизно 25 годин.

Між тим, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 4 липня заявив в ефірі одного з телеканалів, що САП може оскаржити вирок меру Одеси Труханову та іншим фігурантам кримінального правадження, якщо він не задовольнить прокуратуру.

"У нас є певні побоювання, але якщо вирок буде таким, який нас не задовольнить, то, звичайно, будемо оскаржувати. Також і сторона захисту. Якщо її не задовольнить вирок, який винесе суд, вони також будуть оскаржувати", - сказав Холодницький.

4 липня суд також робив перерву в засіданні через необхідність обстеження будівлі на предмет наявності вибухівки в будівлі суду.

Як повідомлялося, САП звинувачує мера Одеси і декількох посадовців міськради та підприємців у тому, що вони заволоділи протягом липня-грудня 2016 року значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об’єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" її було придбано за 11,5 мільйона гривень.

Прокурори САП просять суд визнати мера Труханова винним у скоєнні злочину за ознаками ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України і засудити до 12 років позбавлення волі, а віце-мера Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка - до 11 років. По 10 років ув'язнення просять для голови профільної комісії міськради Василя Шкрябая, керівника департаменту комунальної власності міськради Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова та директора ТОВ «Девелопмент еліт» Петра Загодіренка, а для оцінювача вартості будівлі Галини Богданової - 7 років.

Також прокурори САП просять суд застосувати конфіскацію майна, заборонити фігурантам справи займати відповідні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, конфіскувати з рахунків фірми "Девелопмент еліт", яка фігурує в справі, зазначену суму.

Крім того, представники САП заявили в суді, що Труханов до 2017 року мав паспорт громадянина Російської Федерації.