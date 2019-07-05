Луганські ЦНАПи надали понад 280 тисяч адмінпослуг за пів року

На Луганщині у I півріччі ЦНАПи надали суб’єктам господарської діяльності та громадянам отримали 280,5 тис. адміністративних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«Протягом I півріччя 2019 року через ЦНАПи суб’єкти господарської діяльності та громадяни отримали 280,5 тис. адміністративних послуг. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в два рази. Середньомісячна кількість адміністративних послуг складає 47 тис.», - йдеться в повідомленні.

На Луганщині діє 20 центрів надання адміністративних послуг. З них 10 районних, чотири міських та шість ЦНАПів Біловодської, Білокуракинської, Красноріченської, Новопсковської, Троїцької селищних рад та Чмирівської сільської ради, які обслуговують об’єднані територіальні громади.

З початку поточного року за консультаційними послугами до ЦНАПів звернулося майже 215 тис. осіб.

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Через ЦНАПи надаються найбільш популярні адміністративні послуги: з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; речових прав на нерухоме майно; реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи; з оформлення документів громадянства; у сфері земельних питань.

Для запровадження паспортних послуг в області для 16 ЦНАПів придбано 22 комплекти відповідного обладнання. Такі послуги вже надаються не лише у містах і районних центрах, але й у Центрах надання послуг у сільських об’єднаних територіальних громадах, наприклад, у Чмирівській.