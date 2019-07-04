У Житомирі склали присягу поліцейські з 10 областей

У Житомирі в День Національної поліції України склали присягу понад 80 поліцейських із 10 областей.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області. «На вірність Українському народові присягнули 81 поліцейський із 10 областей України. Усі вони проходять навчання у Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських. Лави поліцейських Житомирщини поповняться 30 молодими колегами», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що всі вони є слухачами Житомирського навчального центру підготовки поліцейських. Майбутні кінологи, інспектори та чергові секторів реагування патрульної поліції виголосили слова присяги на вірність Українському народові. На вірне служіння правоохоронців благословив священник Свято-Михайлівського собору Житомира.