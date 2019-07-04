У Мукачеві на сесії затвердили статут міської ОТГ

На позачерговій сесії Мукачівської міської ради завершили формування Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада.

“Сьогодні на позачерговій сесії міської ради завершили формування Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади у складі міста Мукачева, сіл Павшина, Нижнього Коропця, Лавок, Шенборна та Нового Давидкова” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сесії було внесено зміни у структуру, штат та чисельність виконавчих органів Мукачівської міської ради. До складу вводяться колишні працівники сільських рад — впроваджено посади старост, старших інспекторів, інспекторів, державних реєстраторів та діловодів. Разом із тим, затвердили депутати й Положення про старосту села Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади. Виконувати обов’язки старост до наступних місцевих виборів будуть сільські голови.

Також окремим рішенням депутати уповноважили посадових осіб на вчинення нотаріальних дій та дій з реєстрації актів цивільного стану громадян. Ці права в селах отримали в.о. старост.

Крім того, рішенням міської ради розпочато реорганізації Новодавидківської сільської ради, Лавківської сільської ради, Павшинської сільської ради, Шенборнської сільської ради, Нижньокоропецької сільської ради шляхом приєднання до Мукачівської міської ради.

Затвердили народні обранці і статут Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, регламент виконавчого комітету та виконавчих органів Мукачівської міської ради та регламент міської ради. Збільшили й чисельність виконкому – до його складу включили в.о. старост сіл Нового Давидкова Євгена Качура, села Лавки Івана Хайнаса, села Нижній Коропець Магдалину Молнар, села Павшино Вікторію Кізман та Шенборна Віктора Легезу.

Як повідомлялося, Мукачівська ОТГ стала першою на Закарпатті об'єднаною громадою, створеною навколо міста обласного значення. 5 червня Кабмін визнав громаду спроможною.

Фото: facebook.com/mukachevo.rada