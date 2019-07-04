Лісову пожежу на Луганщині локалізували

На Луганщині, поблизу с. Колесниківка, локалізовано на площі 4,8 га лісову пожежу, яка виникла на замінованій території.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“4 липня о 12:30 пожежу лісової підстилки поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району локалізовано на площі 4,8 га”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загоряння лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводилося через те, що ця територія була замінована.

Під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства.