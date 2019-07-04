У Луцьку мерія заявила в прокуратуру на підприємство-отруювача повітря
"Луцька міська рада звернулася до прокуратури Волинської області щодо проведення досудового розслідування у зв’язку зі скаргами мешканців Луцька на жахливий сморід, масове погіршення стану здоров’я та нестерпні умови життя та праці", - йдеться у повідомленні.
У зверненні міськрада просить перевірити діяльність ТзОВ "Біопаливно-енергетична компанія" (Біо-Пек). Згідно з документом, нестерпний сморід з фільтраційних полів ПАТ "Гнідавський цукровий завод", які орендуються ТзОВ "Біо-Пек", дошкуляє жителям Луцька і сусідніх сіл Гірка Полонка і Городище-1 з 2016 року.
"З початком потепління з травня 2019 року і до сьогоднішнього дня ситуація загострилася і досягла критичної межі", - йдеться у документі. Тому міськрада Луцька просить зареєструвати заяву про вчинення злочину і розпочати досудове розслідування.
Інформують також, що жителі міста 3 липня за кілька годин зібрали 8200 підписів на підтримку звернення до Прем'єр-міністра України, міністерства екології та природних ресурсів та державної екологічної інспекції України щодо проведення екологічної інспекції заводу “Біо-Пек” та розв'язання питання про припинення його діяльності.
У КП "Луцькводоканал", на яке підприємство "Біо-Пек" намагалося покласти відповідальність за сморід у місті, зазначили, що завод працює без під'єднання до каналізаційних мереж, а отже обсяги виробничих відходів від діяльності підприємства та місця їх зливу є прихованими від громадськості. Через відсутність водопостачання та водовідведення невідомо, якою є кількість нечистот і скидів, здійснених підприємством.
"Більше того, так звані поля фільтрації Гнідавського цукрового заводу, які використовує для скидів «Біо-Пек», є всього лише звичайним полем, на яке скидаються відходи від діяльності двох підприємств. Там відсутня будь-яка очистка скидів... Фактично «Біо-Пек» використовує ресурси цукрового заводу і ховається за ним", - зазначили у водоканалі.
Відділ екології міської ради та група швидкого реагування департаменту муніципальної варти продовжують цілодобовий моніторинг ситуації щодо поширення містом неприємних запахів. Райони міста, звідки надходять звернення громадян, залишаються незмінними — це вул. Львівська, Баранова, Станіславського, Гнідавська, садівничий масив “Світанок”, Степова, Трутовського, Миру, Путінцева, Озерецька, Дружби Народів, Шота Руставелі та досягає вулиць Володимирської і Ковельської за сприятливих атмосферно-кліматичних факторів, тобто переважно південно-західний район міста. Поодинокі звернення надходять з центрального та інших районів.
Для подолання негативної екологічної ситуації із поширення містом неприємних запахів у Луцькій міській раді працює тимчасова міжвідомча комісія. Відбулося два засідання 27 червня та 02 липня. З 3 липня комісія працює щоденно, повідомляють у міськраді.