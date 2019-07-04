На Луганщині горить замінований ліс, вибухом поранений чоловік

У Станично-Луганському районі Луганської області під час гасіння лісової пожежі на замінованій території тракторист отримав контузію та поранення руки.

Про це повідомляє ДСНС України.

"3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загоряння лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що дана територія замінована. Під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі піротехнічним підрозділом ДСНС проводяться роботи з розмінування місцевості.

Станом на 7 годину 4 липня до місця пожежі направлено 110 людей та 25 одиниць техніки, з них від ДСНС 86 осіб та 20 одиниць техніки, зокрема піротехнічна група у складі 10 осіб та трьох одиниць техніки.

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Водночас у поліції Луганської області повідомили, що 34-річний тракторист отримав поранення через вибух невстановленого вибухового пристрою під час гасіння лісової пожежі та створення загороджувальних смуг.

Поінформовано, що чоловіка з мінно-вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні.

"Даний факт зареєстровано. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 258 КК України "Терористичний акт", - додали у поліції.