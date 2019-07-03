У зоні ЧАЕС затримали жінку, яка назбирала 14 кілограмів чорниці на продаж

“14 кг лісової ягоди затримана мала за мету винести за межі радіактивно забрудненої зони без відповідного контролю та дозиметричного документа. Аби назбирати чорниць та потім продати її, жінка приїхала аж із Рівненської області. Її зловили на гарячому”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за проникнення на заборонену територію без дозволу спеціальних документів на громадянку складено адмінпротокол за ст. 46-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіактивного забруднення).

За цим фактом слідчим відділу поліції зони ЧАЕС вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального Кодексу України (порушення вимог радіаційної безпеки).

Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Фото: kv.npu.gov.ua