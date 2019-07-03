До Львова прибув борт із 12 пораненими військовими

До Львова прибув борт із 12 військовослужбовцями, які зазнали бойових травм у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Усі бійці отримали медичну допомогу у шпиталі в Дніпрі. Від сьогодні вони продовжать лікування і реабілітацію у військовому госпіталі у Львові", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника регіонального медіацентру Міноборони Олександра Поронюка, у бійців поранення різного ступеня, зокрема троє – у тяжкому стані в реанімації. Військові медики після огляду кожного визначають подальше лікування.

«Львівський госпіталь забезпечений медикаментами. Поранені бійці мають тут харчування і засоби догляду», – запевнив він.

Як зазначається, при пропускному пункті військового госпіталю працює «Волонтерська сотня». Тут можна дізнатись, чого саме потребують поранені бійці. Наразі є потреба у негазованій воді, засобах гігієни, фруктах.

Унаслідок конфлікту на Сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Фото: zik