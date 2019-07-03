У селах з населенням менше 2000 жителів відновлять поштові відділення - рішення суду

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язав Міністерство інфраструктури України відновити стаціонарні поштові відділення у селах з населенням менше 2 000 жителів.

Відповідне рішення ухвалено за результатом розгляду позову громадської організації “Громадський руд Сергія Коровченка “Оновлення” до міністерства інфраструктури України, де третьою особою вказано АТ “Укрпошта”, інформує пресслужба суду.

“Суд визнав протиправним та нечинним наказ Мінінфраструктури №442 від 14 грудня 2017 року "Про затвердження Стратегічного плану розвитку ПАТ "Укрпошта" на період до 2021 року" в частині запровадження мобільних відділень в селах з населенням менше 2000 жителів", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що суд зобов’язав відповідача відновити роботу стаціонарних відділень поштового зв'язку АТ "Укрпошта", які були замінені пересувними відділеннями поштового зв'язку на виконання оскаржуваного наказу.

Окрім того, інформують у відомстві, серед підстав прийняття судом такого рішення у справі - “порушення порядку прийняття наказу Мінінфраструктури та порушення статті 19 Закону України “Про поштовий зв'язок””.