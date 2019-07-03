Уряд пропонує надати районним центрам статус ОТГ – Гройсман

Кабінет міністрів України пропонує надати районним центрам статус об’єднаних територіальних громад з метою додаткового стимулювання розвитку таких міст.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування з лідерами об’єднаних громад Житомирської області, де він перебуває з робочою поїздкою, повідомляє Урядовий портал.

"Пропонуємо дати статус ОТГ районним центрам. Вони стануть більш мотивованими для того, щоб об’єднатися», - сказав Гройсман.

Він нагадав, що мета реформи децентралізації – об’єднати всю Україну сильними і спроможними громадами, керівництво яких по-перше, підзвітне мешканцям, а по-друге, здатне виконувати ті завдання, які ставлять і вимагають люди. Мова про повноваження і фінансові ресурси. Сьогодні вони є там, де громади провели вибори і живуть за новими стандартами управління.

«Завдання – закріпити ці можливості в Конституції. І це завдання центральної влади, яке треба вирішити якомога швидше. А також – надати нові можливості територіям, які ще не мають доступу до нової якості життя», - сказав Гройсман.

Він також звернув увагу присутніх на рішення уряду перерозподілити кошти Державного фонду регіонального розвитку на користь проектів розвитку малих міст.

Фото: kmu.gov.ua