Суд заарештував копа, підозрюваного у вбивстві Комарніцького

Суд змінив на арешт запобіжний захід поліцейському, внаслідок конфлікту з яким у Вінниці отримав травми і згодом помер член партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький.

Про це повідомляє у середу департамент комунікації Національної поліції України.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За сприяння співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які входить до складу групи, що займається розслідуванням, правоохоронці подали апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. Сьогодні Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що співробітник поліції підозрюється у перевищенні службових повноважень. У червні у Вінниці він вступив у конфлікт з чоловіком, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження. 23 червня чоловік помер у лікарні. Відповідно до за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. Вінничанин відмовився та некоректно висловився. Спалахнув словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

3 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, яке трапилося 11 червня.

23 червня у вінницькій лікарні, не вийшовши з 12-денної коми, Комарніцький помер.

Також було повідомлено про підозру співробітнику вінницької поліції, який перевищив службові повноваження, застосувавши силу до Комарніцького. Від службових обов’язків відсторонені п'ять керівників поліції Вінниччини.

Суд відправив цього поліцейського під домашній арешт.

Вдова Комарніцького заявила, що позиватиметься до поліції.