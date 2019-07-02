Вибух на Дніпропетровщині: Президент узяв розслідування трагедії під контроль

«Нині постраждалим від вибуху надають усю необхідну медичну допомогу. Президент знає про ситуацію і взяв під контроль розслідування трагедії. Він вважає неприпустимим, коли на смітнику діти знаходять снаряд і граються ним на дитячому майданчику. Глава держави підкреслив, що мають бути з’ясовані всі обставини трагедії та притягнуті до відповідальності винні особи», – наголосив Батура.

Найменшому постраждалому п’ять років, найстаршому – 16.

Як повідомив в. о. директора Дніпропетровської дитячої обласної лікарні Олександр Хитрик, двоє хлопців перебувають наразі у реанімації в тяжкому стані. У них – мінно-вибухові травми, проникаючі поранення. Дітей вже прооперували. Ще четверо дітей у стані різної тяжкості – у травматології. У них переломи та осколки. Двох із них також прооперували.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня, близько 20:00, у селі Пашена Балка Дніпропетровської області стався вибух. На дитячому майданчику розірвався снаряд, який діти принесли зі смітника, що поруч. Ведеться слідство.