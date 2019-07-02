У Херсоні 4 липня прощатимуться з медиком Іриною Шевченко, яка загинула під Водяним

«Попрощаються з Іриною Шевченко 4 липня об 11.00 у Палаці молоді та студентів», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, рятуючи життя пораненого побратима, загинули внаслідок ворожого обстрілу військовослужбовці Морської піхоти України: водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко.

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Санітарний автомобіль, в якому військові медики слідували на одну з передових позицій для евакуації пораненого побратима, був розстріляний окупантами з протитанкового ракетного комплексу.

Ірину Шевченко у Херсоні знали як волонтерку.

Фото: www.city.kherson.ua