На Рівненщині буревій зірвав дах зі школи

Буревій пошкодив житлові і громадські будівлі у Зарічненському та Дубровицькому районах Рівненщини. Зокрема, у Милячах вітром повністю зірвало дах з навчально виховного-комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Голова Дубровицької РДА Микола Петрушко розповів, що від негоди без світла залишилися більше 20 населених пунктів. Значних пошкоджень зазнав навчально-виховний заклад у Милячах. У ньому повністю знесло дах. Постраждали й будинок культури, житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Зарічненської райдержадміністрації Анатолія Смаглюка, в цьому районі внаслідок сильного буревію були пошкоджені дахи соціальних об’єктів. Постраждали також житлові будинки і спортзал у райцентрі.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 липня було відомо про знеструмлення через негоду 601 населеного пункту по всій території України.