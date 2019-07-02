У Чернігові зафіксували новий температурний рекорд

Спека 1 липня у Чернігові побила температурний рекорд 2010 року на понад 5° і досягла 36,6° за Цельсієм.

Про це у Facebook повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.

"1 липня абсолютний максимум температури повітря, який утримувався у м. Чернігові з 2010 року (31,2°), був перевищений (36,6°)", - йдеться на сторінці установи.

Як повідомляло агентство, увечері після аномальної спеки Чернігівщиною та обласним центром пронісся буревій, який завдав багато шкоди: повалив дерева, пошкодив транспорт і об'єкти інфраструктури, залишив без електрики майже 300 населених пунктів. Травми від негоди отримала одна людина.