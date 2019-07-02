У Чернівецькій області червень - найспекотніший за всю історію метеоспостережень

"Середньомісячна температура червня сягнула 21,8º тепла, що на 4,4º вище за норму. Це найвища температура за весь період метеоспостережень, вона на 0,4º вища за попередній рекорд", - розповіла головний метеоролог області.

Окрім того, першого липня фахівці центру з метеорології також зафіксували температурний рекорд цього дня. Там прогнозують, що у липні також буде побито попередній рекорд місяця.

"Вчора, першого липня максимальна температура сягнула 35,6º, що на 2º вище раніше зафіксованої температури цього дня, - каже Тетяна Негадайлова. - Середня температура в липні в області становить 18,7º. Цьогоріч очікуємо підвищення до 21º. Тобто місяць буде близький до рекордних температур червня," - додала метеоролог.

Як повідомляв Укрінформ, червень 2019 року в столиці став найтеплішим з 1881 року. У цьому місяці в Києві було зафіксовано 11 температурних рекордів.