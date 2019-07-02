Шахтарі під ДП "Львіввугілля" вимагають погасити зарплатні борги

"Сьогодні шахтарі Львівщини пікетують підприємство - об'єднання ДП "Львіввугілля" у Сокалі. Про це повідомив голова первинної профспілкової організації НПГУ шахта «Межирічанська» Василь Лесняк. З його слів, гірники обурені свавіллям і недбалим управлінням підприємства, коли не вирішуються своєчасно вимоги робітників, не цінується шахтарська праця", - інформує Волинець.

Шахтарі і активісти, які зібралися під стінами управління, вимагають погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасного забезпечення засобами індивідуального захисту, коштів на розвиток, збуту вугілля, а також скорочення апарату управління.

Як зазначили в НПГУ, досі не вирішене питання відносно виплати середнього заробітку гірникам з 6 по 19 червня, коли шахтарі копалень ДП «Львіввугілля» вимушені були припинити роботу через загрозу їхньому життю.

До пікетувальників вийшли т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» Олег Акімов, директори підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, в кінці червня шахтарям "Львіввугілля" та "Волиньвугілля" були погашені заборгованості по зарплаті за квітень.

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