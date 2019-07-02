На ремонті енергоблоків АЕС намагалися вкрасти більш як 2 мільйони

Правоохоронці Миколаївщини запобігли техногенній катастрофі під час проведення ремонтних робіт із заміни кабельної продукції на 3-му енергоблоці Южноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області.

"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох службових осіб приватного підприємства "ВКФ "Калімера", які обвинувачуються у закінченому замаху на привласнення бюджетних коштів у сумі понад 2,4 млн грн. Упродовж 2018 року вказані особи за попередньою змовою, намагалися привласнити зазначені кошти під час проведення ремонтних робіт із заміни кабельної продукції 3-го енергоблоку ВП "ЮУ АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисники внесли неправдиві дані в офіційні документи та викрали акти та сертифікати на вказану продукцію. У результаті чого, на систему безпеки 3-го енергоблоку було поставлено продукцію, яка не підлягає встановленню на атомних електростанціях, що могло призвести до техногенної катастрофи.

Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 та ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, організація викрадення офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів, службове підроблення.

За вчинений злочин зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Обвинувальний акт скеровано до Южноукраїнського міського суду для розгляду по суті.