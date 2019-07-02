Шахті "Горській" вимкнули світло, гірники відмовляються виходити на поверхню

На шахті «Горська» ДП «Первомайськвугілля» (Луганська область) шестеро шахтарів відмовляються виходити на поверхню.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

«У шахті на горизонті (глибині) 700 м перебувають шестеро гірників; люди відмовляються виїжджати на поверхню і таким чином висловлюють протест у зв'язку з відключенням шахти від електроенергії, що спричинить затоплення гірничих виробок і насосних станцій. Спроба відключення шахти від електроенергії відбулася вчора, 1.07.2019, після чого люди відмовилися виїжджати на поверхню», - повідомив Лисянський.

Зараз на шахті введений в дію план ліквідації аварії, також чергує воєнізований гірничорятувальний загін, електроенергія на даний момент є.

Лисянський провів телефонні переговори з протестувальниками, а також з'ясовував ситуацію з директором шахти. Стан здоров'я гірників задовільний, з ними постійно знаходиться медсестра.

У телефонній розмові профспілковий лідер Віктор Видиш повідомив, що вимога гірників - це надання гарантій про не відключення електроенергії на підприємстві.

Звернення шахтарів зафіксовано і передано до центрального апарату. Омбудсмен України особисто тримає ситуацію під контролем.

Вугільне підприємство, де протестують гірники, розташоване усього в 10 кілометрах від лінії фронту.

Фото: Павло Лисянський, Фейсбук