Загибель дітей у вогні: Зеленський доручив главі Одеської ОДА проконтролювати слідство

Президент України Володимир Зеленський доручив новому голові Одеської облдержадміністрації взяти під особистий контроль з’ясування причин загибелі в пожежі чотирьох дітей.

Про це повідомляє Офіс Президента.

«Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – прокоментував Володимир Зеленський пожежу на Одещині, під час якої загинуло четверо дітей.

Як повідомляв Укрінформ, подія сталася сьогодні близько сьомої ранку в селі Чорне Окнянського району. У приватному житловому будинку, де знаходилися четверо дівчаток 2017 та 2018 р. н., сталося загоряння домашнього майна. Місцеві мешканці, помітивши задимлення, викликали рятувальників. О 08:54 бійцями ДСНС пожежу було локалізовано на площі 40 кв. м, о 09.35 - ліквідовано, але дітей виявили вже без ознак життя.

14 червня Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Одеської облдержадміністрації Світлану Шаталову. Водночас, 26 червня представник Президента у Кабміні Андрій Герус поінформував, що уряд погодив 8 кандидатур на посади голів обласних державних адміністрацій, зокрема Одеської - 41-річного Андрія Андрейчикова, директора ТзОВ «Балкер».

Фото: Думская